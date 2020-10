Esporte Com 127 jogos a menos, Neymar iguala Rai e entra no Top 10 de artilheiros da história do PSG

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Ele precisou de 127 jogos a menos que o ex-meia para alcançar os 72 gols. (Foto: Reprodução/Twitter)

Neymar está a um gol de se tornar o maior artilheiro brasileiro na história do PSG. Com os dois que marcou na vitória por 6 a 1 contra o Angers, o atacante igualou Raí e chegou à marca de 72 com a camisa do clube. Ambos dividem a 10ª posição no ranking geral da equipe.

Ele precisou de 127 jogos a menos que o ex-meia para alcançar os 72 gols. Enquanto o atual camisa 10 fez em 88 partidas, Raí, que atuava em posição diferente, marcou a quantidade em 215 jogos entre 1993 e 1998, período em que esteve no clube.

Na última semana, Raí, que atualmente é diretor executivo do São Paulo, foi eleito o maior jogador da história do PSG. A votação foi feita como parte das comemorações dos 50 anos do clube. Participaram da escolha, ex-jogadores, técnicos, dirigentes, jornalistas e sócios do Paris.

Neymar é um dos três jogadores do elenco atual do PSG que ocupa o Top-10 da artilharia do PSG. Além dele, Mbappé (92 gols) e Di María (83 gols) também estão na lista. O líder do ranking é o atacante Cavani, com 200 gols. O uruguaio está sem clube desde o fim da última temporada, após não renovar com o time parisiense.

Os gols contra o Angers foram os primeiros de Neymar na temporada. Thomas Tuchel elogiou a atuação do brasileiro e ressaltou que ele rendeu melhor na posição onde deve ficar: mais perto da área e pronto para usar sua velocidade.

“Queríamos isso também contra o Reims (na rodada passada), mas ele jogou mais como um 8, ou 6. Não era o nosso plano contra o Reims. Ele sempre dá tudo em cada partida, até demais. Mas o movimento no padrão do 4-1-4-1 não foi claro, foi minha responsabilidade. Ele é melhor quando joga mais à frente, para dar ritmo ao jogo e levar perigo à área do adversário”, avaliou o alemão.

Neymar agora se apresentará à seleção brasileira para os jogos contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias da Copa. O PSG chegou aos 12 pontos e agora só volta a campo no dia 18 de outubro, após as partidas das seleções nacionais, contra o Nimes, fora de casa.

Streaming

O atacante também estrou, nesta quinta-feira (1), seu novo canal em uma plataforma de streaming. No Twitch, o astro da bola abandonou as chuteiras, pegou suas armas nos jogos virtuais e simplesmente viralizou ao aparecer pela primeira vez no espaço. Neymar já era fã dos games e agora poderá interagir com o público.

Um dia após começar os trabalhos no perfil, o atacante brasileiro já chega perto da marca de 500 mil seguidores. O vídeo tem cerca de 2 horas de duração e contou com dois jogos queridos pelos torcedores: Amoung Us, nova sensação entre os jovens, e Counter-Strike, game já consagrado. Além do craque, quem estava junto também era o meio-campista do Fluminense Nenê.

No Twitter, os torcedores se divertiram com a interação do jogador com o mundo virtual. Habilidoso com as armas no CS, o camisa 10 bombou com lance de agilidade precisão. Já em Amoung Us, um vídeo de Neymar fingindo que não havia matado um dos integrantes da partida divertiu o público com uma postura descontraída.

No vídeo, ele afirmou que quer fazer lives, porém, sem um cronograma fixo. A ideia é “se aproximar mais do público para que conheçam mais do Neymar em casa, no seu dia a dia”, como disse Neymar entre uma partida e outra, ao responder mensagens no chat.

