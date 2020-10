Esporte Grenal 428: As dúvidas da zaga gremista

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Paulo Miranda pode ser um dos titulares no Grenal 428. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com a ausência de Geromel e Kannemann comandando o setor defensivo gremista, a dúvida se mantém para quem será o companheiro de David Braz, se Paulo Miranda ou o jovem Rodrigues.

De um lado, o veterano Paulo está no Grêmio desde 2018, fez 58 jogos e marcou 4 gols com a camisa tricolor. Já ocupou o vaga junto com David Braz, inclusive no primeiro Grenal de 2020, quando o placar foi 1×0 para o time azul. Já do outro lado, Rodrigues chegou também em 2018, mas veio do grupo de transição ainda em 2019, com 17 jogos pelo clube, o zagueiro soma 1 gol, gol esse feito no último jogo da equipe na Copa Libertadores.

Paulo Miranda sabe atuar como um defensor experimentado, com boa técnica, e quem tem sido reiteradamente uma boa solução nos jogos. Mas nos últimos dias, com a ascensão de Rodrigues, jogando muito e fazendo até gol, ele tem mostrado muita força, poucos erros e algumas arrancadas em velocidade muito interessantes, que pode ajudar a segurança do sistema defensivo.

Mas o peso de ser um clássico é o que deve contar na decisão do técnico Renato Portaluppi, que acredita-se que vá optar pela experiência, pensando que o Grenal é jogo para quem conhece. Mas se optar pelo jovem Rodrigues, estará longe de um erro de escalação, e sim dando a um jogador uma oportunidade de mostrar que não foram apenas alguns jogos, e que o garoto tem futuro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

