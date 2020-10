Grêmio Gurias Gremistas empatam com o Palmeiras pela 12ª rodada do Brasileirão A1

1 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas entraram em campo no início da noite desta quinta-feira (1), no Estádio Francisco Noveletto, Zequinha, em Porto Alegre, para enfrentar o Palmeiras, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A1. A partida terminou empatada em 0 a 0.

Para a partida, a técnica Patrícia Gusmão colocou em campo Raíssa, Isa, Ana Alice, Andressa, Sinara, Rebeca, Pri Back, Tchula, Gisseli Mariano, Marta e Karina.

O empate foi resultado de uma partida equilibrada e bem disputada desde os primeiros minutos de jogo. O Grêmio encaixou sua marcação e conseguiu partir para o ataque quando estava com a bola no pé, mas encontrou uma defesa sólida do Palmeiras. O tricolor conseguiu diversas vezes chegar na área adversária com jogadas de contra-ataque e principalmente na bola parada.

As palestrinas não deixaram por menos e também consolidaram boas chegadas na área gremista, se aproveitando de descuidos da defesa. No entanto, também não conseguiram ser efetivas nas finalizações.

No segundo tempo, mais chances para o tricolor, mas sem bola na rede. A equipe de Patrícia Gusmão seguiu apertando ofensivamente e criando lances de qualidade, obrigando a goleira palmeirense a trabalhar. De forma equilibrada, o verdão também teve oportunidades mas não conseguiu ser efetivo.

Com o resultado, o Grêmio chega a 19 pontos na competição e segue em oitavo, dentro da zona de classificação.O próximo desafio das gurias gremistas será no domingo (4), diante da Ponte Preta, em Campinas-SP.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

