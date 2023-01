Inter Inter decide neste domingo uma vaga nas oitavas da Copa São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Celeiro de Ases do Inter enfrentará o SKA Brasil na terceira fase da Copinha. (Foto: Jota Finkler)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Invicto, com três vitórias, um empate, nove gols marcados e três sofridos em quatro jogos, o Celeiro de Ases do Inter enfrentará o SKA Brasil na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A partida, que vale classificação para as oitavas de final do torneio, está marcada para as 18h deste domingo (15), e terá como palco o Estádio Municipal de Santana de Parnaíba.

O jogo deste domingo será o terceiro disputado pelo Colorado em um intervalo de cinco dias. Na noite de sexta-feira passada (13), o Celeiro de Ases estreou nas fases eliminatórias diante do Aster-ES, e conquistou a vitória por 4 a 2, gols de Vinicius Souza, Tortello, duas vezes, e Ryan.

Adversário deste domingo, o SKA avançou para os mata-matas como líder do grupo 23, e eliminou, na segunda fase, o time do Oeste-SP. Presidido pelo ex-jogador Edmílson, titular da Seleção Brasileira no Penta, o adversário também está invicto na Copinha. Até aqui, são quatro vitórias em quatro partidas, com sete gols marcados e apenas um sofrido.

Jogo-treino

O elenco principal do Inter encerrou mais uma semana de pré-temporada com a disputa de jogo treino, na manhã deste sábado (14), diante do São José. A atividade, realizada no Beira-Rio e transmitida pelo Mundo Colorado, foi encerrada com vitória de 2 a 0 do Inter. Wanderson e Mauricio marcaram os gols do confronto, que transcorreu ao longo de três etapas – duas de 30 minutos, separadas por um breve intervalo de cinco, e uma de 40.

A estreia oficial no Campeonato Gaúcho está marcado para o dia 21 de janeiro, contra o Juventude, no Gigante, mesmo adversário das últimas três aberturas de ano do Internacional.

