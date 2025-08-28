Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Inter Inter define valor milionário por peça fundamental do time

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Vitão só deixará o Internacional mediante uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 63,2 milhões

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Vitão só deixará o Internacional mediante uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 63,2 milhões. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter tomou uma posição firme em relação ao futuro do zagueiro Vitão: o jogador só será negociado mediante uma proposta de 10 milhões de euros, o equivalente a 63,2 milhões de reais pela cotação atual, referente a 80% dos direitos econômicos do atleta.

A decisão ocorre a menos de uma semana do fechamento da janela de transferências europeia, e sinaliza que o clube não pretende abrir mão de um dos pilares defensivos do elenco. A direção colorada comunicou ao estafe do jogador que não aceitará ofertas inferiores, reforçando que Vitão é considerado fundamental para o desempenho da equipe na reta final do Brasileirão.

Nos últimos meses, clubes como Sevilla, Real Betis, Porto e Galatasaray demonstraram interesse no defensor, mas recuaram diante da pedida alta do Inter. A estratégia da diretoria é clara: só uma proposta irrecusável, com condições vantajosas de pagamento e o aval do próprio jogador, poderá mudar o cenário.

Vitão, de 25 anos, tem contrato com o clube até dezembro de 2026 e soma 175 partidas com a camisa vermelha, além de três gols marcados. Desde sua chegada em 2022, tornou-se uma das lideranças do vestiário e peça-chave na defesa colorada.

Apesar da postura firme, o clube não descarta uma negociação futura — especialmente na janela de inverno europeia, após o término do Campeonato Brasileiro. Essa mesma estratégia foi utilizada na venda do volante Johnny ao Real Betis em 2023.

Para Vitão, atuar em um grande centro europeu é visto como um passo importante para se manter na vitrine da Seleção Brasileira, objetivo que pode pesar em uma eventual decisão de saída.

 

