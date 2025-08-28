Inter Inter treina visando o confronto no Beira-Rio contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com três dos próximos cinco jogos no Beira-Rio, o elenco acredita na chance de embalar uma sequência positiva Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com três dos próximos cinco jogos no Beira-Rio, o elenco acredita na chance de embalar uma sequência positiva. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sob o céu limpo de Porto Alegre, o Inter intensificou nesta quinta-feira (28) os trabalhos visando o confronto contra o Fortaleza, marcado para domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco colorado se reuniu no CT Parque Gigante para uma sessão de treinos marcada por alta exigência física e foco tático. A comissão técnica comandou atividades voltadas à construção ofensiva, compactação defensiva e transições rápidas, aspectos que têm sido prioridade na busca por maior consistência dentro de campo.

Além dos trabalhos em campo reduzido, os atletas participaram de exercícios de finalização e movimentação coordenada, simulando situações de jogo. A ideia é ajustar o posicionamento e a tomada de decisão em momentos críticos, especialmente diante de um adversário que costuma pressionar alto e explorar os lados do campo.

O técnico Roger Machado acompanha de perto o desempenho dos jogadores e deve definir a equipe titular apenas no sábado, após a última sessão de treinos. A expectativa é de que o Inter conte com força máxima, incluindo o retorno de peças importantes que estavam em recuperação física.

O ambiente no CT é de concentração e confiança. Com três dos próximos cinco jogos sendo disputados no Beira-Rio, o Colorado vê na partida contra o Fortaleza uma oportunidade de retomar o protagonismo na tabela e embalar uma sequência positiva

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-treina-visando-o-confronto-no-beira-rio-contra-o-fortaleza-pelo-campeonato-brasileiro/

Inter treina visando o confronto no Beira-Rio contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

2025-08-28