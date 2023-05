Inter Inter desembarca em Porto Alegre após derrota para o América-MG sob protesto da torcida; veja imagens

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

O elenco do Inter não passou pelo saguão do aeroporto Salgado Filho Foto: Rádio Grenal O elenco do Inter não passou pelo saguão do aeroporto Salgado Filho (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

Após a derrota para o América Mineiro, o Inter desembarcou em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho. A delegação colorada foi recebida com protestos dos torcedores que aguardavam em frente ao aeroporto. Os jogadores saíram direto da pista, ingressaram no ônibus que já os estava aguardando pelo portão lateral e se deslocaram até o CT Parque Gigante.

O protesto precisou contar com a proteção da Briga Militar, além dos seguranças do próprio clube. Cinco viaturas e cinco motos foram necessárias para fazer a segurança dos jogadores do Inter.

Cerca de 60 torcedores estiveram presentes no protesto. Os alvos focaram no presidente do Inter, Alessandro Barcellos e no goleiro Keiller.

Durante a saída da delegação, houve um princípio de confronto entre a Brigada Militar e o grupo de torcedores. Alguns deles arremessaram pedras no ônibus onde estavam a comissão técnica e atletas do clube. Uma das pedras acertou o vidro do veículo.

Em nota, o Inter informou que uma das pedras atingiram dois profissionais do clube. “Uma delas quebrou um dos vidros e os estilhaços atingiram o atleta Nico Hernández e o preparador de goleiros Leonardo Martins. Os profissionais foram atendidos e não tiveram ferimentos graves”, disse a nota.

