Inter Energia elétrica do Beira-Rio deve ser religada na próxima semana; Inter quer utilizar o estádio em julho

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desde o recuo das águas, funcionários trabalham na limpeza do Beira-Rio Foto: Divulgação/Inter Desde o recuo das águas, funcionários trabalham na limpeza do Beira-Rio; CT ainda tem gramados submersos (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde que a água nos entornos do Beira-Rio baixou, o Inter vem trabalhando na recuperação do estádio e do Centro de Treinamento (CT) Parque Gigante. Funcionários trabalham na limpeza do Beira-Rio desde a semana passada. Nos próximos dias, o clube deverá religar a energia elétrica do estádio, possibilitando testes no sistema de fornecimento de água, que possui um sistema de bombas.

Depois disso, o Inter deve tentar reequipar o Beira-Rio, substituindo móveis e equipamentos danificados pela água que invadiu as estruturas do local. O processo de limpeza está ocorrendo de forma acelerada, principalmente na retirada de entulhos.

Ainda não há prazo para a volta dos treinos no CT. Já no caso do Beira-Rio, o clube tem uma visão mais otimista. Dependendo da evolução do processo de limpeza, é possível que o Inter volte à sua casa antes do final de julho.

Nesta semana, o gramado recebeu a nova grama de inverno. A depender da quantidade de chuva e calor, que atrasam ou aceleram o processo de crescimento da grama, o campo poderá voltar a receber jogos nos próximos 40 a 60 dias, aproximadamente.

A situação do CT Parque Gigante é mais delicada. Os gramados ainda estão submersos, apesar do recuo do nível do Guaíba. No momento, caminhões retiram entulhos e pedaços do gesso que se desprendeu do teto das áreas administrativas e do vestiário. A estimativa é que sejam necessários pelo menos três ou quatro meses de reforma para deixar o CT colorado pronto para receber treinamentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-deve-religar-a-energia-eletrica-do-beira-rio-na-proxima-semana-clube-deseja-voltar-a-utilizar-o-estadio-em-julho/

Energia elétrica do Beira-Rio deve ser religada na próxima semana; Inter quer utilizar o estádio em julho

2024-05-30