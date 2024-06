Grêmio Saiba como fica a situação do Grêmio na Libertadores após goleada sobre o The Strongest

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Se derrotar o Huachipato-CHI na próxima terça-feira (4), o Tricolor se classifica às oitavas de final da Libertadores de forma antecipada Foto: Lucas Uebel/Grêmio Se derrotar o Huachipato-CHI na próxima terça-feira (4), o Tricolor se classifica às oitavas de final da Libertadores de forma antecipada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um mês longe dos gramados devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio derrotou o The Strongest-BOL por uma goleada de 4 a 0 na noite desta quarta-feira (29), em partida disputada “em casa”, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Ainda com dois jogos a serem disputados, o Tricolor só depende de si para avançar na competição.

Com o resultado, o Tricolor se aproximou da zona de classificação às oitavas de final. A equipe comandada por Renato Portaluppi teve as partidas da quarta (Huachipato-CHI) e quinta (Estudiantes-ARG) rodadas adiadas. O Grêmio enfrenta o time chileno, na próxima terça-feira (4), no estádio CAP Acero, em Talcahuano, e depois encara os argentinos, no dia 8, no Couto Pereira.

Se derrotar o Huachipato na próxima rodada, a equipe gaúcha se classifica às oitavas de final da Libertadores de forma antecipada. Caso fique no empate, a decisão ficará para a última partida, tendo a vitória sobre o Estudiantes como a única opção para avançar de fase. Em caso de derrota, o Grêmio estará eliminado da competição.

Como o The Strongest já disputou todas as suas partidas da fase de grupos, a equipe gremista garante a liderança do grupo se vencer os dois confrontos que restam. O time boliviano já garantiu uma vaga nas oitavas de final.

Apesar das disputas do Grupo C não chegarem ao fim nesta semana, diferentemente dos outros grupos, o sorteio das oitavas já tem data para acontecer: na próxima segunda-feira (3), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Grêmio jogará as duas partidas finais desta fase ciente dos possíveis adversários da primeira etapa do mata-mata.

Antes da decisão, contra o Huachipato, a equipe de Renato Portaluppi terá um desafio contra o RB Bragantino, neste sábado (1º), no retorno da equipe ao Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/saiba-como-fica-a-situacao-do-gremio-na-libertadores-apos-goleada-sobre-o-the-strongest/

Saiba como fica a situação do Grêmio na Libertadores após goleada sobre o The Strongest

2024-05-30