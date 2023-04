Inter Inter deve repetir contra o CSA a mesma escalação que iniciou a partida contra o Flamengo

25 de abril de 2023

O Inter enfrenta o CSA às 20h desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter enfrenta o CSA às 20h desta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Buscando a classificação na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), o Inter deve repetir a mesma escalação que usou diante do Flamengo contra o CSA. Mesmo marcando os dois gols da vitória, Mauricio deve continuar no banco de reservas.

Nas atividades desta terça-feira (25), o técnico do Inter, Mano Menezes, teve uma conversa com o elenco antes da atividade, e, logo após, montou a equipe para um trabalho em um campo reduzido. No exercício, era permitido apenas dois toques na bola, com marcação no momento em que a posse era perdida pelo jogador.

Mano teve apenas o treino desta terça para ajustar os últimos detalhes antes da viagem. O técnico optou por manter a formação com três atacantes.

Uma das novidades no treinamento foi a presença de Bustos, que fez atividades de movimentação com bola. Além disso, Gabriel e Aránguiz realizaram trabalhos de condicionamento físico.

