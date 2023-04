Grêmio Grêmio terá titulares poupados contra o ABC pela Copa do Brasil

O Tricolor venceu a primeira partida por 2 a 0 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor venceu a primeira partida por 2 a 0 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com vantagem conseguida na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil diante do ABC, o Grêmio deve poupar alguns titulares nesta quinta-feira (27). O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (25), mas não revelou quais titulares seriam preservados.

“Vou poupar alguém? Vou. Quem? Depois vocês vão saber, mas vou poupar. Isso não quer dizer que o Grêmio esteja pensando que o jogo vai ser fácil. Vai ser difícil, mas tenho um grupo e confio em todos”, disse Renato.

Dos jogadores que estão no departamento médico, Fábio, lateral-direito, deve retornar ao time titular contra o ABC. No domingo (30), contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, Carballo, Villasanti, Pepê e Ferreira devem continuar fora se recuperando de lesões.

