Por Redação O Sul | 25 de abril de 2023

O chileno não atua desde 15 de outubro do ano passado Foto: Divulgação/Inter Foto: Divulgação/Inter

O Inter voltou as atividades nesta terça-feira (25). A novidade do treinamento foi a presença do volante Charles Aránguiz. O chileno realizou atividades físicas no gramado do CT Parque Gigante e começa a se aproximar de um retorno aos gramados.

Aránguiz não entra em campo desde 15 de outubro da temporada de 2022. Ele esteve na derrota do Bayer Leverkusen para o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão. Nesta partida, o volante sofreu uma lesão na panturrilha.

O Inter conseguiu a liberação do jogador antes do prazo e já pode ser utilizado antes da reabertuda da janela de transferências.

Com a camisa do Inter, Aránguiz tem 54 jogos e 10 gols marcados. A sua última partida com a camisa colorada foi na eliminação do clube gaúcho na Libertadores de 2015, para o Tigres, do México.

