Inter Inter divulga lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A delegação colorada embarca nesta quinta-feira (2) para Guarulhos (SP), sede do Grupo 30. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter divulgou nessa segunda-feira (30) os 22 atletas do Celeiro de Ases relacionados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A delegação colorada embarca nesta quinta-feira (2) para Guarulhos (SP), onde enfrentará América-SE, Flamengo-SP e XV de Jaú na fase classificatória. A estreia será no dia 4 (sábado), às 15h, contra o América-SE.

No torneio, o Colorado é o segundo maior vencedor, com cinco conquistas. O técnico Éder Moraes, que comanda a equipe Sub-20, detalhou como foi a preparação do grupo para a principal competição de base do país e projetou os desafios da primeira fase.

“É um grupo competitivo, é um grupo difícil, que vai nos demandar uma atenção muito grande, um trabalho muito forte, como nós estamos fazendo. E a gente está indo lá, respeitando todos os adversários. Estamos cientes da dificuldade que vai ser, mas também estamos preparados para fazer grandes jogos, para colocar em prática tudo aquilo que a gente trabalhou minuciosamente nessas semanas que a gente teve de preparação e para fazer uma grande competição, que é o que o torcedor espera, e é o que nós todos estamos trabalhando muito para fazer acontecer”, afirmou o treinador.

Além da lista para a Copinha, o clube comunicou que sete atletas da categoria Sub-20 realizarão a pré-temporada com a equipe profissional. São eles: Henrique Menke, Yago Noal, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, Marlon, Pablo e Pedro Kauã.

Confira abaixo a lista com os jogadores inscritos para a Copinha:

– Atacantes: Allex, Alexsandro, Pedro Henrique, João Victor, Guilherme Barbosa, Crysthyan e Gabriel Amaral.

– Meio-campistas: Denis Borges, Benjamin, Dionathan, Kauan Alves e Lorenzo Vaghetti.

– Laterais: Kauã Barbosa, Carlos Eduardo, Cleiton e Henrique Lipert.

– Zagueiros: Cauã Ferreira, João Dalla Corte, Esley e Gabriel Lara.

– Goleiros: Diego Esser e Filipe Sírio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-divulga-lista-de-inscritos-para-a-copa-sao-paulo-de-futebol-junior/

Inter divulga lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

2024-12-30