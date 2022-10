Inter Inter divulga relacionados para a partida contra o Coritiba

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Inter tenta diminuir a vantagem para o Palmeiras, neste domingo, contra o Coritiba Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Neste sábado (22), o Inter divulgou através das suas redes sociais a lista de relacionados para a partida contra o Coritiba. O Colorado encarará os paranaenses neste domingo (23), às 18hrs, no estádio Couto Pereira. O Inter ainda está na busca pelo título do Brasileirão enquanto o Coritiba está na parte de baixo da tabela do campeonato.

Para a partida contra o Coritiba, Mano Menezes terá as ausências de Mercado, Gabriel e Mauricio, que ficam de fora por lesão. Além deles, Liziero e Taison receberam o terceiro cartão amarelo não jogam. A novidade da partida é a presença de Pedro Henrique, jogador vem sendo peça fundamental para a boa campanha do Inter no Campeonato Brasileiro.

Com 60 pontos, o Colorado está na segunda posição na classificação, com onze jogos de invencibilidade no Brasileirão. Independente do resultado, o clube gaúcho não pode ser passado pelo Flamengo, terceiro colocado da tabela.

Veja a lista de relacionados

