Grêmio “Não tem o que comemorar ainda”, diz Diego Souza sobre acesso do Grêmio para a Série A

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O centroavante garante foco por vitória que pode garantir o retorno da equipe à Série A Foto: Reprodução/Grêmio O centroavante garante foco por vitória que pode garantir o retorno da equipe à Série A (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: Reprodução/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O centroavante gremista Diego Souza, concedeu entrevista coletiva em Recife (PE), onde o Grêmio está hospedado. O jogador falou sobre a blindagem do elenco às vésperas do importante jogo contra o Náutico, que pode dar o acesso à elite do Brasileirão, no estádio dos Aflitos com a combinação de outros resultados.

“Não tem o que comemorar ainda, temos que trabalhar, estar focados para mais uma vitória. Acho que com mais uma vitória podemos estar na Série A”, falou o atleta tricolor.

Diego Souza é o artilheiro da equipe na temporada. São 19 gols 41 jogos na temporada de 2022. Na Série B, balançou a rede 14 vezes, sendo vice-artilheiro ao lado de Lucca, da Ponte Preta. Neste domingo (23), novamente irá comandar o ataque. Biel está fora por lesão muscular grau 2 na coxa direita. Guilherme deve ser o titular.

Provável Grêmio

Brenno; Edilson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva; Thaciano, Guilherme e Diego Souza.

Grêmio e Náutico entram em campo a partir das 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Tricolor seca Criciúma, Sampaio Corrêa e Sport, que não podem vencer seus jogos, para ter a chance de voltar à elite do futebol brasileiro já neste domingo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio