Inter Inter duela contra o Fortaleza, no Castelão, neste domingo

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O treino deste sábado (7) foi fechado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta o Fortaleza neste domingo (8), às 16h, no Castelão e terá alguns desfalques na equipe para o confronto. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, Wesley recebeu a notícia do falecimento do pai e foi liberado da partida. Alario também recebeu uma liberação por conta de problemas de saúde de sua mãe.

“Demos todo suporte aos dois. Que fiquem à vontade e tenham o tempo que precisarem. Aqui não há resultado, nada. Mesmo que estivéssemos na briga pelo título na última rodada, a postura não mudaria. Não colocamos a bola à frente da família”, afirmou D’Alessandro, diretor esportivo do Inter.

Antes da dupla, o Colorado já havia liberado Thiago Maia para acompanhar o pai, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Alan Patrick está com lesão muscular, Mercado se recupera de cirurgia e Bruno Henrique e Vanderson estão suspensos.

A assessoria de imprensa do clube também informou que o zagueiro Rogel passou por uma cirurgia na mão após ter fratura constatada contra o Botafogo. Porém, não há informações sobre sua participação contra o Fortaleza.

Provável escalação

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando, BrunoTabata, Rômulo e Gabriel Carvalho; Enner Valencia e Rafael Borré.

A temporada de 2024 está chegando ao final e o Colorado fez o último treinamento do ano antes de viajar a Fortaleza.

O treino desse sábado (7) foi fechado no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado fez os últimos ajustes no time que entrará em campo no Nordeste. Wanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica de fora. Alan e Thiago Maia também não viajam.

A delegação embarca na tarde deste sábado para o Ceará. Com 65 pontos conquistados, o Clube do Povo está na quarta posição na tabela, classificado para a fase de grupos da Conmebol Libertadores da América.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-duela-contra-o-fortaleza-no-castelao-neste-domingo/

Inter duela contra o Fortaleza, no Castelão, neste domingo

2024-12-07