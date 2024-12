Inter Inter e Fortaleza jogam pela última rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

O Internacional tem a mesma pontuação do adversário, 65, mas está à frente pelo saldo de gols Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Fortaleza e Internacional entram em campo neste domingo (08), às 16h, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Fortaleza não vive bom momento. O time não vence há quatro jogos, tendo perdido os dois últimos fora de casa para Vitória e Atlético-GO. No entanto, o Leão vai contar com o apoio da torcida na última rodada para se despedir bem e retomar um lugar no G-4 do torneio nacional.

O Internacional tem a mesma pontuação do adversário, 65, mas está à frente pelo saldo de gols. Ou seja, para garantir a classificação final em quarto lugar, basta não perder.

Fortaleza – técnico: Juan Pablo Vojvoda

Provável time: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Eros Mancuso; Rossetto, Hércules, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero.

Internacional – técnico: Roger Machado

Provável time: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Rômulo), Bruno Tabata e Gabriel Carvalho; Enner Valencia e Rafael Borré.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan-SP

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ

Assistente 2: Schumacher Marques Gomes-PB

VAR: Philip Georg Bennett-RJ

