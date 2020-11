Esporte Inter e América-MG fazem primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil; acompanhe

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Partida desta quarta acontece no Beira-Rio.

Internacional e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira (11), pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio. O Inter vai em busca do seu segundo título na competição, e o América, o primeiro. O jogo também marca a volta de Abel Braga como técnico dos colorados, após a saída de Eduardo Coudet.

Internacional – Técnico Abel Braga

Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Zé Gabriel, Uendel, Heitor, Marcos Guilherme, Edenilson, R. Lindoso, Patrick, Thiago Galhardo, Abel Hernández.

América-MG – Técnico Lisca

Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson, Zé Ricardo, João Paulo, Felipe Azevedo, Juninho, Rodolfo, Ademir, Geovane.

Arbitragem

Árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN);

Árbitro Assistente 1 Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);

Árbitro Assistente 2 Vinicius Melo de Lima (RN);

Quarto Árbitro Jean Pierre Goncalves Lima (RS);

Árbitro de Vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

