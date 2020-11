Esporte No primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Inter perdeu para o América-MG por 1 a 0

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Se devolver o placar na próxima semana, a decisão da vaga às semi será decidida nos pênaltis. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Na estreia de Abel Braga como técnico após a saída de Eduardo Coudet, o Inter recebeu, nessa quarta-feira (11), o América-MG pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e acabou sendo derrotado por 1 a 0.

O jogo da volta está marcado para a próxima quarta (18), às 21h30, em Belo Horizonte (MG). Uma vitória colorada pelo mesmo placar leva a decisão da vaga para as semifinais para os pênaltis. O América-MG joga por um empate.

Abel manteve, para o início do duelo com os mineiros, a base do time utilizada no último jogo. As novidades foram Uendel ocupando a lateral esquerda e Thiago Galhardo reassumindo a dupla de ataque com Abel Hernández após cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

Quando a bola rolou, foi o América-MG que deu as cartas no Beira-Rio. Com rápidas escapadas ao ataque, o time treinado por Lisca abriu o placar aos 12 minutos, em cabeceio de Rodolfo.

Aos 17, o Colorado tenta o empate. Uendel cobrou escanteio e Abel Hernández cabeceou à esquerda do gol. No minuto seguinte, Edenilson chutou de longe, a bola desviou no meio do caminho e quase traiu o goleiro Matheus Cavichioli.

Aos 23, uma baixa no lado vermelho: Patrick sentiu lesão muscular e não pôde continuar no jogo, sendo substituído por Peglow. O Inter tinha dificuldades em finalizar, enquanto os visitantes eram perigosos nas suas investidas no ataque.

Aos 32, Peglow carimbou a zaga mineira, a bola sobrou para o artilheiro Thiago Galhardo, que escorou para Marcos Guilherme chutar por cima do travessão.

Minutos depois, o América avançou em velocidade com Geovane, que cruzou buscando Ademir no interior da área. A bola não chegou até o atacante porque Uendel conseguiu fazer o corte no último momento.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com perigo para o Colorado. Aos 4 minutos, uma bagunça na zaga. Ademir foi lançado livre e chutou por cima. A bola ficou viva e no rebote, Zé Gabriel conseguiu evitar o segundo gol do América, usando o corpo apoiado na trave.

Aos 14, mais uma boa chance do Coelho, Rodolfo recebeu totalmente livre na cara de Marcelo Lomba e tentou a cavadinha. O goleiro do Inter salvou, mas o lance foi anulado, por impedimento do ataque do América.

Os mineiros conseguiram engrenar um contra-ataque, aos 19. Felipe Azevedo tentou realizar uma jogada individual, mas foi desarmado do lado direito. O Coelho recuperou a posse e acionou Ademir na outra ponta. O veloz atacante infiltrou e cruzou, mas sem ninguém dos mineiros na área, Lomba segurou firme.

Aos 21 minutos, Galhardo recebeu na armação e tentou o toque para Abel Hernández, mas Messias antecipou e isolou. A bola bateu no árbitro e ele paralisou o jogo para dar bola no chão a favor do América.

O Inter jogava com uma linha de cinco no ataque, com os dois laterais bem adiantados. Mas não conseguia criar uma jogada para chegar ao empate. Batia na defesa do América e voltava todo o jogo até os zagueiros. A bola foi de um lado ao outro, mas sem perigo.

Aos 32, Victor Cuesta cruzou e Thiago Galhardo cabeceou, livre de marcação. A bola raspou a trave esquerda, mas não entrou.

O Inter trocava passes, fazia inversões, mas não conseguia chegar na área, a não ser nos cruzamentos. O América se segurava na defesa e assim foi até o árbitro apitar o fim da partida.

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor (Nonato), Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso (Yuri Alberto), Edenilson, Marcos Guilherme e Patrick (Peglow) (D’Alessandro); Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Abel Braga.

América-MG: Matheus Cavichioli; Diogo Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Felipe Azevedo (Toscano); Geovane (Calysson), Ademir (Neto Berola) e Rodolfo (Vitão). Técnico: Lisca.

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Alessandro Rocha Matos e Vinicius Melo de Lima. VAR (árbitro de vídeo): Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

