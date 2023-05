Inter e América Mineiro entram em campo na noite desta quarta-feira (17), às 21h30min, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo duelo acontece em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio.

Atualmente, o Inter não está vivendo um momento bom. O clube gaúcho vem de três derrotas seguidas para o São Paulo, Athletico e Atlético Mineiro, consequentemente, o pior ataque do Brasileirão. Com os resultados negativos, o técnico Mano Menezes começa a balançar no cargo.

O América-MG também vem em um momento ruim. O Coelho foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 0 na última partida pelo Brasileirão. O América está na lanterna da Série A e tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro.

Provável escalação do Inter

Cavichioli; Marcinho, Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Benítez e Martinez; Everaldo e Aloisio.

Provável escalação do América-MG

Keiller; Bustos, Moledo, Mercado e Thauan Lara; Campanharo, Baralhas, Mauricio e Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique

Arbitragem