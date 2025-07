Inter Inter e Vitória se reencontram em jogo decisivo: rivalidade marcada por eliminações e polêmicas ganha novo capítulo

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Inter x Vitória já presenciaram vários jogos decisivos e duelos nos tribunais. Foto: Jeferson Guareze/AGIF Inter x Vitória já presenciaram vários jogos decisivos e duelos nos tribunais. (Foto: Jeferson Guareze/AGIF) Foto: Jeferson Guareze/AGIF

O Inter enfrenta o Vitória neste retorno do Campeonato Brasileiro, pela 13ª rodada. E o Vitória tem sido um verdadeiro algoz na história colorada. Dentro e fora de campo, essa rivalidade carrega episódios de eliminações, rebaixamento e até disputas nos tribunais. Com mais uma rodada decisiva pela frente, o confronto ganha um novo ingrediente e pode influenciar diretamente na luta contra o rebaixamento.

Pela Copa do Brasil, o time nordestino leva vantagem sobre o Colorado. Foram três confrontos em mata-matas, e a equipe rubro-negra saiu vencedora em todos. Em 2004, nas oitavas de final, o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. No jogo de volta, o Vitória venceu por 3 a 1 e avançou com o placar agregado de 4 a 2. Em 2018, os times se enfrentaram na quarta fase. O Inter venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas o Vitória ganhou o segundo jogo por 1 a 0 e se classificou nos pênaltis. Já em 2021, pela terceira fase, o Inter venceu fora de casa por 1 a 0, mas o Vitória reagiu com um impressionante 3 a 1 no Beira-Rio — repetindo o placar de 2004 e garantindo a classificação.

No entanto, pelo Campeonato Brasileiro e no retrospecto geral, o Colorado possui uma leve vantagem. Foram 43 encontros entre Inter e Vitória, somando amistosos e partidas oficiais. O Inter venceu 17 vezes, enquanto o Vitória tem 15 triunfos, além de 11 empates. O clube gaúcho marcou 57 gols e sofreu 47. Nos últimos 10 confrontos, o equilíbrio é evidente: cinco vitórias para cada lado. Pelo Brasileirão, o Inter tem uma leve folga — são 37 partidas, com 15 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

Apesar dessa vantagem, no ano mais doloroso para a torcida colorada — 2016 — o Vitória teve papel determinante. Além de ter vencido o Inter duas vezes por 1 a 0, terminou o campeonato em 16º lugar, fora da zona de rebaixamento, enquanto o Inter ficou em 17º, a dois pontos de diferença. Hoje, os clubes estão empatados com 11 pontos cada, mas o Vitória leva vantagem no saldo de gols: -2 contra -6 do Inter.

Foi justamente em 2016 que a disputa saiu dos gramados e foi parar nos tribunais. O já rebaixado Inter apontou irregularidades na transferência do zagueiro Victor Ramos, que veio do Monterrey, do México, e foi inscrito e utilizado pelo Vitória durante o campeonato. O clube gaúcho acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e até a Corte Arbitral do Esporte (CAS), solicitando punições e perda de pontos do Vitória — o que garantiria a permanência do Inter na elite.

Contudo, a CBF entendeu que houve adulteração de documentos por parte do Inter, e a justiça deu o caso como encerrado. Curiosamente, depois que não havia mais medidas legais cabíveis, a corte reconheceu que as provas apresentadas pelo Inter eram verídicas.

Com esse histórico recheado de polêmicas, eliminações e rebaixamentos, Inter e Vitória entram em campo neste sábado (12), às 16h30min, no Beira-Rio. Ambos buscam respirar longe da zona de rebaixamento e escrever mais um capítulo dessa rivalidade intensa.

2025-07-11