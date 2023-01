Inter Inter elimina o Ska Brasil e vai encarar o Ituano nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

O jogo entre Inter e Ska Brasil pela terceira fase da Copinha foi decidido nas penalidades. (Foto: Jota Finkler)

O jogo entre Inter e Ska Brasil, neste domingo (15), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, foi decidido nas penalidades. Depois de empate sem gols no tempo normal, que contou com pênalti defendido por João Victor nos acréscimos da etapa final, o Inter se classificou após 5 a 4 nas cobranças de pênaltis e vai enfrentar o Ituano nas oitavas de final do torneio.

O jogo foi de poucas oportunidades para ambos os lados. O Inter teve a bola na maior parte do tempo, mas não encontrou espaço no campo do Ska Brasil que, por sua vez, fechou bem o time para bloquear as investidas do adversário.

Na cobrança de pênaltis, o Inter superou a equipe paulista por 5 a 4. Rangel, Samuel, Jhonatan Kauan, Bastian e Allan Aniz converteram para os gaúchos. Lipe, Felipe Resende e Moretti perderam.

No Ska Brasil, a bola entrou nas cobranças de Jhonatan, Candê, Hugo e Isaque, mas Luan, Weslei, Marolla e Vitor Zaga não balançaram as redes.

Encerrada a festa do time e da torcida colorada no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, o Inter agora volta suas atenções para o Ituano. A luta por vaga nas quartas da Copa São Paulo, que também ocorrerá em jogo único, está prevista para a próxima terça-feira (17), em horário que ainda será definido pela organização do torneio.

Luto

Médico e fisiologista do Inter por 29 anos, o Dr. Luiz Crescente faleceu neste domingo (15), aos 63 anos. Ele lutava contra um câncer no intestino. O profissional, que defendeu a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2018, participou das conquistas das Libertadores de 2006 e 2010, da Sul-Americana de 2008, das Recopas de 2007 e 2011, do Mundial de Clubes e de 13 Gauchões ao longo das décadas em que trabalhou no Colorado.

“O Internacional lamenta a morte de um profissional que tanto contribuiu para o Clube ao longo dos anos, e se solidariza com a dor dos amigos e familiares. Obrigado por tudo, Doutor Crescente!”, afirmou o clube.

O corpo do médico será velado na manhã desta segunda-feira (16) na capela 3 do Crematório Metropolitano de Porto Alegre.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, se manifestou pelas redes sociais: “É com enorme tristeza que recebi a informação do falecimento do nosso médico e amigo, Dr. Luiz Crescente. Obrigado por tudo e pelo legado imensurável ao Sport Club Internacional nos seus 29 anos de trabalho! Meus sentimentos à família, amigos e todos que o conheciam”.

O Grêmio também divulgou uma nota: “Lamentamos o falecimento do Dr. Luiz Crescente, médico do Inter por quase 30 anos. Nos solidarizamos com familiares, amigos e todos os colorados por essa perda irreparável. Descanse em paz!”, declarou o Tricolor.

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) também se manifestou: “A Federação Gaúcha de Futebol – FGF manifesta profundo pesar pelo falecimento de Luiz Crescente, médico do Inter. (…) Diante da perda irreparável, a Federação presta condolências a familiares e amigos”.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também divulgou uma nota: Com profundo pesar, a Confederação Brasileira de Futebol, em nome de seu Presidente, Ednaldo Rodrigues, lamenta o falecimento de Luiz Antônio Crescente, médico e fisiologista da Seleção Brasileira Masculina na Copa do Mundo FIFA Rússia 2018. (…) A CBF se solidariza com os familiares e amigos de Luiz Antônio Crescente nesse momento de imensa tristeza.

