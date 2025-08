Inter Inter embarca com reforços e dúvida tática para duelo decisivo contra o Fluminense

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Recuperado de uma virose, Alan Patrick reforça o Inter no duelo decisivo pela Copa do Brasil. Foto: Ricardo Duarte/Internaciona Recuperado de uma virose, Alan Patrick reforça o Inter no duelo decisivo pela Copa do Brasil. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internaciona

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter já está no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, às 21h30min desta quarta-feira (6), em jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A delegação embarcou com duas certezas importantes e um mistério que segue cercando o elenco colorado: o esquema tático.

As boas notícias para o técnico Mano Menezes são os retornos do zagueiro Vitão e do meia Alan Patrick. O camisa 10 está totalmente recuperado de uma virose e participou normalmente dos treinamentos de terça-feira (5), após já ter realizado atividades no dia anterior. Vitão, por sua vez, volta após cumprir suspensão na derrota para o São Paulo, válida apenas pelo Campeonato Brasileiro.

Para avançar às quartas de final, o Inter precisa vencer o Tricolor por dois gols de diferença — feito que já foi alcançado duas vezes em confrontos decisivos neste ano. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será nas penalidades.

O grande mistério na preparação colorada é o sistema de jogo. Mesmo com a derrota no último domingo (3), o esquema 3-5-2 agradou a comissão técnica, especialmente pelo desempenho de Gabriel Mercado como líbero — sua primeira atuação desde setembro de 2022. Apesar disso, Mano testou o tradicional 4-2-3-1 nos treinos fechados no CT Parque Gigante.

A escalação dependerá diretamente da escolha tática. Se o time entrar em campo com três zagueiros, o provável onze inicial é:

3-5-2: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre; Richard (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Carbonero.

Caso o treinador opte pelo esquema mais ofensivo, com linha de quatro defensiva e três meias de criação, a formação deve ser:

4-2-3-1: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho ou Victor Gabriel) e Bernabei; Richard (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho (Wesley), Borré e Carbonero.

A definição oficial só deve ocorrer minutos antes da bola rolar no Maracanã.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-embarca-com-reforcos-e-duvida-tatica-para-duelo-decisivo-contra-o-fluminense/

Inter embarca com reforços e dúvida tática para duelo decisivo contra o Fluminense

2025-08-06