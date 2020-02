Inter Inter embarca para a Colômbia para a disputa da última fase da pré-Libertadores

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Primeiro enfrentamento contra o Tolima ocorre nesta quarta-feira (19) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter já está em deslocamento rumo à Colômbia para a disputa da terceira e última fase da pré-Libertadores, buscando a classificação para a fase de grupos. A delegação de 22 atletas deixou Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. Entre os relacionados, estava Moisés, que apesar da presença ainda é dúvida.

Depois da derrota no clássico Grenal e eliminação na semifinal do primeiro turno do estadual, o foco passa a ser a decisão contra o Tolima. O primeiro jogo já acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro.

Apesar do portões fechados na última atividade em Porto Aelgre, a tendência é que a escalação para este jogo seja praticamente a mesma, que entrou em campo no sábado, no estádio Beira-Rio. A dúvida principal está na lateral-esquerda. Apesar de estar com a delegação, Moisés tem presença indefinida por conta de uma pancada no tornozelo esquerdo. Caso não tenha condições, Uendel será o substituto.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros

Marcelo Lomba

Danilo Fernandes

Daniel

Laterais

Rodinei

Heitor

Uendel

Moisés

Zagueiros

Rodrigo Moledo

Víctor Cuesta

Bruno Fucks

Volantes

Musto

Rodrigo Lindoso

Johnny

Nonato

Edenilson

Meias

Gabriel Boschilha

D’Alessandro

Sarrafiore

Atacantes

Paolo Guerrero

Marcos Guilherme

W. Pottker

Thiago Galhardo

Ainda nesta terça-feira, o time tem um último treino antes da partida contra o Tolima.

Novo reforço em Porto Alegre

Novo reforço para o ataque do Inter, Gustavo, o Gustagol, já está em Porto Alegre. O atacante, que estava no Corinthians, desembarcou, nesta segunda-feira, na capital gaúcha, para realizar exames e assinar contrato de empréstimo de um ano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário