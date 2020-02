Inter Inter tem último em Porto Alegre e Moisés segue como dúvida para encarar o Tolima

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A semana se inicia para o Inter com mais uma decisão pela Libertadores à vista. Depois da eliminação na semifinal do Gauchão, no clássico Grenal, o colorado volta às atenções para a partida contra o Tolima, pela terceira fase eliminatória da Copa Libertadores.

Nesta segunda-feira, o técnico Eduardo Coudet deu continuidade a preparação para o primeiro jogo desta quarta-feira, que ocorre no estádio Manuel Murillo Toro. Para o enfrentamento, o time conta com uma dúvida: Moisés. O lateral, que sofreu um problema no tornozelo esquerdo na partida de sábado, não esteve no gramado do CT Parque Gigante. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador permaneceu na academia. Caso não tenha condições de jogo, Uendel é o substituto imediato.

Apenas os primeiros minutos do treino desta manhã foram liberados à imprensa. Apesar do mistério do comandante argentino, a tendência é pela manutenção do time que entrou em campo, no sábado, no clássico Grenal.

Às 15h, a delegação embarca para a Colômbia. Ainda nesta terça-feira, o time tem um último treino antes da partida contra o Tolima.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário