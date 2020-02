Inter Rodrigo Lindoso rebate críticas sobre posicionamento e diz que mantém mesmo desempenho com Coudet

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Volante concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (17) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Alvo de algumas questões sobre sua posição no modelo do técnico Eduardo Coudet, o volante Rodrigo Lindoso rebateu as críticas, em entrevista coletiva, quanto à sua função e explicou que seu desempenho permanece o mesmo diante da titularidade do volante Musto.

Na sua conversa com os jornalistas desta segunda-feira, Lindoso afirmou que a situação é “chata” sobre os comentários quanto à sua posição “errada” no time. O jogador explicou que não atua como um armador, e que mantém o mesmo desempenho da temporada do ano passado.

“Eu estava esperando por essa pergunta. Vi algumas pessoas comentando sobre o meu posicionamento, vi alguns comentários que minha função não era essa, que estou jogando na posição errada. Parece que estão comentando minha posição e do Musto sem ver nossos jogos. Tem muita gente que acha que entende de futebol, mas não entende. Se for ver, é o mesmo desempenho, que estava desempenhando no ano passado. É chato com relação ao que não é verdade. Muita gente acha que eu estou jogando de armador, mas na verdade não é isso. Se observar só um pouco vai ver”, declarou Lindoso.

Sem muito tempo para pensar na eliminação no final de semana para o Grêmio, o time já está em preparação visando a decisão contra o Tolima, na terceira fase eliminatória da Copa Libertadores: “A gente queria a vitória no Clássico, mas não aconteceu. Agora, não tem terra arrasada por isso. Teremos mais Grenais pela frente. Acho que uns cinco já na sequência. Esse já é passado.”

Já nesta quarta-feira, o colorado disputa a partida de ida na Colômbia. Se passar pelo Tolima, a equipe estará na fase de grupos da competição continental: “A gente sabe da dificuldade de jogar lá. Eles tiveram mérito de vencer e avançar. Vamos conversar mais sobre isso hoje. Mas eles também sabe da nossa força no Beira-Rio. Vamos para lá para fazer nosso futebol.”

Nesta segunda-feira, ocorre o último treino do Inter em Porto Alegre e na parte da tarde, ocorre a viagem da delegação para a Colômbia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

