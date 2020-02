Futebol Grêmio vence o rival por 1 a 0 e se classifica para a final do primeiro turno do Gauchão

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Tricolor supera rival no clássico por 1 a zero. Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação Tricolor supera rival no clássico por 1 a zero. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação) Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação

O Estádio Beira-Rio foi palco do Gre-Nal na tarde deste sábado (15). O Grêmio venceu o Internacional no clássico 423 e se classificou à final do primeiro turno do Gauchão com gol marcado nos acréscimos da última etapa.

Os primeiros movimentos de partida da equipe colorada estiveram marcados por um adversário bem postado defensivamente, armado com esquema que garantiu maior segurança ao miolo defensivo. Desta forma, os visitantes não apenas anularam a ágil troca de passes do ataque colorado, como também construíram boas oportunidades em escapes de contra-ataque.

Entretanto, transcorrido o primeiro terço de partida, o Inter retomou o papel de protagonista na partida e criou boas chances, principalmente em chegadas pelo lado direito. Intenso, o calor acabou comprometendo o ritmo do jogo em seus 15 minutos finais, resultando em confronto menos corrido em relação a sua primeira meia-hora. A minutos do intervalo, Musto levou seu segundo amarelo e acabou deixando o Inter com um a menos em campo.

Já a equipe comandada por Renato Portalupi teve proposta mais ofensiva, com ataque puxado por Alisson, Everton e Diego Souza e um meio campo com maior contenção com três volantes, Bruno Cortez, Maicon e o garoto Matheus Henrique, que retornou essa semana da seleção olímpica Sub-23.

Nos primeiros 45 minutos de jogo houve três paradas técnicas, muita instrução do técnico gremista, anulação de dois gols gremistas e expulsão de volante adversário pendurado, por puxar camisa do atacante Diego Souza. A equipe gremista manteve boa posse de bola e passes curtos trabalhados no campo de defesa colorada, mas sem efetividade para conversão em gols válidos.

No segundo tempo foi ainda mais acelerado, com muito desarme, saída no contra-ataque, além da estreia de Caio Henrique nos minutos finais da partida. Nos acréscimos do segundo tempo, Diego Souza abriu o placar, decretando a vitória e classificação do Grêmio à final do primeiro turno, num cabeceio direto para o fundo da rede colorada.

O Grêmio irá conhecer o adversário da final neste domingo (16), após partida entre Caxias e Ypiranga.

Já o Inter, que jogou toda a etapa final com um atleta a menos, voltará a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30, quando visita o Tolima-COL para a disputa dos primeiros 90 minutos da terceira fase preliminar da Libertadores.

Primeiro Tempo

A primeira chance para o Tricolor foi nos primeiros minutos, quanto Everton deixa Alisson na cara do gol, mas o zagueiro Cuesto acabou afastando a bola. Aos 7 minutos, numa segunda chance de gol para o Grêmio, Alisson toca para Diego Souza, que acaba chutando para fora.

Com 18 minutos, surge a primeira falta a favor do Grêmio, com Rodinei encima do Everton. Grêmio bate rápido a falta, Ferraz recebe na direita e cruza na segunda trave, mas o lateral colorado afasta pra fora.

Aos 38, quando finalmente Grêmio pareceu abrir vantagem com jogada construída por Diego Souza, Jean Pierre Lima anulou depois de consultar o VAR por impedimento do atacante no início do passe para Cebolinha. Dez minutos depois, mais um gol anulado pelo árbitro da partida: David Braz toca para Cortez, que recua bola para Everton que marca o gol. Mas Jean Pierre marcou impedimento do lateral gremista.

Segundo Tempo

O segundo tempo começa eletrizante já nos primeiros segundos de jogo com falta de Maicon sobre o atacante Guerrero. Sobrou cartão amarelo para o capitão.

Aos 6 minutos, Alisson vai pela esquerda e bate colocado, mas Marcelo Lomba acaba defendendo. Em seguida, Grêmio realiza sua primeira troca, substituindo Maicon que recebeu cartão amarelo, por Thiago Neves, apostando em maior ofensividade no meio-campo gremista.

Aos 16,Victor Ferraz aparece livre na direita e cruza para Thiago Neves que cabeceia a bola raspando a trave.

Aos 43 minutos, Grêmio parte para o contra-ataque com dois a mais, mas Pepê não consegue finalizar. Três minutos depois, Diego Souza num cabeceio fulminante, marca o gol da vitória.

Ficha técnica

Internacional (0) – Marcelo Lomba; Rodinei (Thiago Galhardo), Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Moisés; Musto; Edenilson, Rodrigo Lindoso (Zé Gabriel) e Boschilia (Marcos Guilherme); D’Alessandro e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio (1) – Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez (Caio Henrique); Lucas Silva (Pepê), Maicon (Thiago Neves) e Matheus Henrique; Everton, Alisson e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Gol: Diego Souza, aos 46 minutos do segundo tempo (G).

Cartões amarelos: Musto e Guerrero (I). Maicon, Diego Souza, Lucas Silva e Matheus Henrique (G).

Cartão vermelho: Musto (I).

Arbitragem: Jean Pierre Lima apita, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins, trio gaúcho. VAR: Carlos Braga, do Rio de Janeiro.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Público: 37.157. Pagantes: 33.347. Menores: 1.666. Não pagante: 2.144

Renda: R$ 1.369.495,00

Voltar Todas de Futebol

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário