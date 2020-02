Inter O Inter faz seu último treino nesta terça na Colômbia antes de enfrentar o Tolima pela pré-Libertadores

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A delegação de 22 atletas deixou Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. (Foto: Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter embarcou rumo à Colômbia, nesta segunda-feira (17), para a disputa da terceira e última fase da pré-Libertadores, buscando a classificação para a fase de grupos. A delegação de 22 atletas deixou Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. Entre os relacionados, estava Moisés, que apesar da presença ainda é dúvida.

Depois da derrota no clássico Grenal e eliminação na semifinal do primeiro turno do estadual, o foco passa a ser a decisão contra o Tolima. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (19), às 21h30min (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro. A decisão está marcada para a semana seguinte, na quarta-feira (26), às 21h30min, no estádio Beira-Rio.

Na manhã desta segunda-feira, o grupo fez o último treinamento em Porto Alegre antes de viajar. Os jogadores que atuaram no clássico Grenal fizeram atividades físicas em campo, enquanto o restante do elenco treinou com bola e deu sequência aos trabalhos para o confronto.

Após eliminar a Universidad de Chile na segunda fase preliminar da Libertadores, o Inter precisa superar mais um adversário para alcançar a fase de grupos da competição continental. O Tolima, no mata-mata anterior, derrotou o Macará-EQU.

Nesta terça-feira (18), pela manhã, o grupo deve seguir viagem para Ibagué, cidade do jogo, onde deve fazer o último treino no turno da tarde.

Alvo de algumas questões sobre sua posição no modelo do técnico Eduardo Coudet, o volante Rodrigo Lindoso rebateu as críticas, em entrevista coletiva, quanto à sua função e explicou que seu desempenho permanece o mesmo diante da titularidade do volante Musto.

Na sua conversa com os jornalistas desta segunda-feira, Lindoso afirmou que a situação é “chata” sobre os comentários quanto à sua posição “errada” no time. O jogador explicou que não atua como um armador, e que mantém o mesmo desempenho da temporada do ano passado.

