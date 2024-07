Inter Jogando no Maracanã, Inter empata em 1 a 1 com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

4 de julho de 2024

Foto: Lucas Marçon/Fluminense FC

Jogando no Maracanã na noite dessa quinta-feira (4), o Inter empatou em 1 a 1 com o Fluminense, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol colorado foi marcado por Igor Gomes. Com o resultado, a equipe de Eduardo Coudet ocupa a décima colocação, com 19 pontos. Após a recuperação de seu estádio, o Colorado volta ao Beira-Rio para enfrentar o Vasco da Gama no domingo (7), às 18h.

O roteiro foi de uma partida com pouca criatividade para os dois lados, à exceção de lances pontuais. A primeira para o Inter, logo aos dois minutos, em chute de Wanderson que parou em boa defesa de Fábio. Depois, aos nove, Cano acertou a trave para o Fluminense. A partir daí, o duelo só voltou a ter emoção nos minutos finais da primeira etapa, quanto Igor Gomes abriu o placar para o Colorado, aproveitando sobra na entrada da área.

Aos 44 minutos, Keno passou pelo marcador no lado esquerdo, cruzou e Thiago Santos dominou de peito, mas a defesa conseguiu afastar. No último lance antes do intervalo, Ganso acertou um chutaço para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, mas com mais chances para o Inter. A melhor delas veio aos 13 minutos, quando Bruno Gomes desviou lançamento de Bruno Henrique e acertou a trave do goleiro Fábio. No entanto, muitos passes errados no meio-campo deixaram a partida truncada.

Aos 23, Ganso lançou a bola na área em cobrança de falta na intermediária e Thiago Santos desviou de cabeça para defesa do goleiro. Aos 24 minutos, Douglas Costa recebeu pela direita, cortou para o meio, bateu e o goleiro defendeu mais uma vez. Já nos 34 minutos, Keno pressionou o defensor dentro da área e gerou erro do adversário, criando lance de perigo que, porém, não se concretizou em finalização.

Perto dos 42 minutos, Douglas Costa bateu falta na direção do gol e o goleiro ficou com a bola. Aos 43, Keno cruzou e Gabriel Pires cabeceou por cima. Nos acréscimos, John Kennedy recebeu na direção do gol, invadiu a área, driblou o marcador, mas não conseguiu concluir o lance.

Os dois times têm o segundo pior ataque do Brasileirão, com 11 gols feitos, e protagonizaram um empate que ficou de bom tamanho.

Ficha técnica

– Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Gabriel Pires), Alexsander (Douglas Costa), Ganso (Renato Augusto); Keno, Cano (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

– Inter: Fabrício; Igor Gomes (Hugo Mallo), Fernando, Robert Renan e Renê; Bruno Henrique (Hyoran), Rômulo (Mercado) e Alan Patrick; Gustavo Prado (Bruno Gomes), Wanderson e Alario (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima. Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Felipe Alan Costa de Oliveira. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

