Rio Grande do Sul Futuro campus da UFRGS na Serra Gaúcha é tema de audiência pública em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Unidade foi anunciada em 10 de junho pelo presidente Lula e o ministro da Educação. (Foto: Arquivo/Assufrgs)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 250 pessoas se reuniram na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para uma audiência púbica sobre a implantação de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Serra Gaúcha. O plano foi anunciado em 10 de junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante visita ao Estado.

Estudantes, representantes de comunidades e líderes políticos, dentre outros, participaram do debate. Na ocasião, a Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) oficializou a disponibilidade do Campus 8 da UCS, em Forqueta, para receber os cursos. A partir de agora, um Comitê Regional discutirá os detalhes.

O encontro, proposto e presidido pelo deputado Pepe Vargas (PT), foi aprovado na Assembleia Legislativa pela Comissão de Educação. A audiência serviu para reunir todos os agentes da região, envolvidos nesta mobilização, para discutir a implantação efetiva do campus da UFRGS.

Pepe relembrou o percurso até a confirmação da instalação da universidade. Ele também contou que, no ano passado, a população da Região Nordeste do Estado participou do Plano Plurianual Participativo do governo federal, com a proposta de implantação de uma Universidade Federal na região.

A mobilização fez com que o item fosse o mais votado da região, e um dos mais votados do Estado e do País: “Há um ano, realizamos a audiência do Plano Plurianual da União e a população sugeriu suas prioridades. E naquela noite, neste mesmo espaço, articulamos uma nova proposta: a criação da Universidade Federal da Região Nordeste do Estado”.

Resultado do processo de votação do PPA, a implantação do Campus da UFRGS será o alicerce para a base de uma universidade federal própria da região. O parlamentar destacou que esse é um primeiro passo para uma Universidade Federal da Região: “Não vamos desistir de ter uma Universidade Federal da Região Nordeste. Lógico que a instalação de um campus da Ufrgs é super importante”.

A presidente da Frente Parlamentar, a vereadora Rosi Frigeri (PT), ao lado do deputado na mesa da audiência, celebrou a conquista e disse que não imaginava o quão rápido chegariam a esse dia. Agora, na análise dela, é importante manter a mobilização em prol da universidade. A ideia de uma universidade federal movimentou as cidades da região Nordeste do Rio Grande do Sul, composta por 48 municípios e mais de 1,2 milhão de habitantes.

A deputada Denise Pêssoa (PT-RS), que liderou em Brasília e na Região, o movimento pela implantação da universidade pública na Serra, durante a audiência em Caxias do Sul, falou da sua emoção em estar participando ativamente dessa conquista:

“Estou fingindo naturalidade, mas conquistamos uma universidade federal e não é uma luta de um ano. Eu nem caminhava e a luta já existia. Vejo aqui líderes desse movimento, os estudantes, os sindicatos. Estamos vivendo um momento histórico onde tudo conflui, mas estamos no lugar certo com o presidente certo que entende a importância da educação e da ampliação do acesso ao ensino superior”.

Por que a Serra?

Ele explicou que para a escolha da região da Serra, para receber a universidade, foram analisados critérios como a representação no Produto Interno Bruto estadual (PIB), que é de 11%: “Estávamos lutando por uma federal e, nesse momento, o caminho mais rápido é a extensão. A gente atalhou o caminho para ter acesso. Esse é o embrião. Assim como foi a com a Universidade Federal de Santa Maria”.

O presidente do Parlamento Regional, Gilmar Peruzzo, ressaltou que esse é um momento histórico: “Tivemos a convicção, quando vimos que muita gente participava das audiências em Nova Prata, mil pessoas, para lutar por essa causa, da importância de uma universidade pública de qualidade”.

Já Peruzzo destacou o fato de a proposta ter encontrado o amparo necessário pela deputada federal gaúcha Denise Pêssoa, em conjunto com Pepe Vargas e da deputada estadual Sofia Cavedon: “A extensão, a partir de Caxias, é muito importante e nós reconhecemos que a cidade tem poder econômico e político, e defendemos que seja implantado o quanto antes”.

Por fim, o vereador de Farroupilha Juliano Baumgarten leu documento do Parlamento Regional, assinado por todos os integrantes, com propostas de cursos para atender a cadeia produtiva da região da Serra. Na lista estão segmentos como metal-mecânico, moda e saúde, com cursos de fonoaudiologia, educação e novas licenciaturas e um de ciências humanas.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/futuro-campus-da-ufrgs-na-serra-gaucha-e-tema-de-audiencia-publica-em-caxias-do-sul/

Futuro campus da UFRGS na Serra Gaúcha é tema de audiência pública em Caxias do Sul

2024-07-04