Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Mesmo com o empate em casa, as Gurias Coloradas encerram a campanha com garra e números impressionantes. Foto: Henrique Lima/BFR Mesmo com o empate em casa, as Gurias Coloradas encerram a campanha com garra e números impressionantes. (Foto: Henrique Lima/BFR) Foto: Henrique Lima/BFR

O sonho da final escapou, mas não sem luta. O Inter empatou em 2 a 2 com o Botafogo na partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20, realizada no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Apesar da entrega em campo, o placar agregado de 5 a 2 para o time carioca eliminou as Gurias Coloradas da competição.

Sabendo da necessidade de reverter o 3 a 0 sofrido no jogo de ida, o Inter entrou com tudo. Logo aos 9 minutos, Gabi Inácio, aniversariante do dia, aproveitou jogada de Alice e abriu o placar, reacendendo a esperança da torcida. O time gaúcho manteve a pressão e criou boas chances com Joana, Danny Teixeira e Erica, mas não conseguiu ampliar.

No segundo tempo, o Botafogo empatou com Ana Lu aos 4 minutos, esfriando o ímpeto colorado. Mesmo assim, o Inter seguiu buscando o resultado. Joana quase marcou em cobrança de falta e em chute perigoso aos 30 minutos. Nos acréscimos, Cabral virou para o Botafogo, mas Joana respondeu com o gol de empate no último lance, mostrando a garra das Gurias até o fim.

O Inter encerra sua participação com uma campanha sólida: sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram 44 gols marcados e apenas sete sofridos, mostrando a força do elenco comandado por David da Silva.

2025-08-22