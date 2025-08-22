Política Valdemar da Costa Neto diz que PL vai acatar nome de Bolsonaro à Presidência da República e minimiza crise com Eduardo e Carlos

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente do PL diz que críticas dos filhos do ex-presidente aos governadores de direita foram para preservar o pai e a família. Foto: Divulgação/PL/Arquivo Presidente do PL diz que críticas dos filhos do ex-presidente aos governadores de direita foram para preservar o pai e a família. (Foto: Divulgação/PL/Arquivo) Foto: Divulgação/PL/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (22) que o PL vai aceitar qualquer que seja o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa à Presidência no ano que vem. O cacique partidário minimizou as críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do vereador do Rio Carlos Bolsonaro aos governadores de direita e disse que “é natural” os filhos ficarem nervosos e desesperados com o “estado do pai”.

“O nome que o Bolsonaro escolher nós vamos aceitar no partido. Nunca faltei com a minha palavra com ninguém. Depois da escolha do Tarcísio, é difícil discutir o nome com Bolsonaro. Se elegeu governador e é muito bem avaliado. Eu não tenho tendência a nenhum candidato. O que ele escolher será candidato”, afirmou Valdemar no 24º Fórum Empresarial Lide no Rio de Janeiro.

Valdemar Costa Neto evitou comentar sobre o indiciamento do ex-presidente e de Eduardo Bolsonaro pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito por tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o líder do PL, “Bolsonaro é uma pessoa honesta”.

Menos de uma semana depois de Carlos Bolsonaro dizer que os chamados “governadores democráticos” se comportam “como ratos”, em uma crítica aos governadores de direita, Valdemar minimizou as críticas. Segundo o presidente do PL, “é natural” o desespero dos filhos diante do “estado do pai”. O texto de Carlos foi compartilhado por Eduardo.

“Às vezes, nós nos deparamos com problemas, às vezes da família, algum desentendimento, porque é muito duro você ver o teu pai sofrer dessa maneira, como por exemplo, aconteceu essa semana passada. Fizeram uma crítica grande aos candidatos que estão se colocando como candidatos à Presidência da República. Todos são parceiros nossos, todos são os melhores aprovados no Brasil. Acontece que às vezes um filho, como aconteceu semana passada, vê o pai naquele estado e se desespera, fica nervoso, e é natural porque a gente tem que preservar e tem que defender nossas famílias”, disse.

Valdemar afirmou ainda que não descarta uma candidatura de Bolsonaro à Presidência e compara a situação do ex-presidente à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou preso por 580 dias no Paraná em meio aos julgamentos de casos de corrupção.

“Estamos atravessando esses problemas, mas vamos solucionar e, no fim, vai dar tudo certo. Nós vamos estar na eleição. Eu tenho esperança ainda do Bolsonaro ser candidato à Presidência da República. Quem diria que o Lula, que ficou 580 dias preso no Paraná, ia ser candidato a presidente? Foi candidato a presidente e ainda ganhou. Quer dizer, tudo pode acontecer”, disse.

Três dos governadores cotados para disputar a Presidência em 2026 no campo da direita evitaram comentar os ataques da família Bolsonaro. Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, pregaram a união, na terça-feira (19).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/valdemar-da-costa-neto-diz-que-pl-vai-acatar-nome-de-bolsonaro-a-presidencia-da-republica-e-minimiza-crise-com-eduardo-e-carlos/

Valdemar da Costa Neto diz que PL vai acatar nome de Bolsonaro à Presidência da República e minimiza crise com Eduardo e Carlos

2025-08-22