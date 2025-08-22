Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Na retomada de julgamento, ministro Gilmar Mendes vota pela liberdade do ex-jogador Robinho

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Em novembro de 2024, por 9 votos a 2, o Supremo rejeitou pedidos de liberdade do ex-jogador.

Foto: Reprodução
Em novembro de 2024, por 9 votos a 2, o Supremo rejeitou pedidos de liberdade do ex-jogador. (Foto: Reprodução)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (22) pela liberdade do ex-jogador Robinho.

A Corte retomou nesta sexta, no plenário virtual, a análise de um recurso da defesa do ex-atleta, que pede a suspensão do cumprimento da pena imposta pela justiça italiana por estupro coletivo. Robinho está preso desde março do ano passado.

Em novembro de 2024, por 9 votos a 2, o Supremo rejeitou pedidos de liberdade do ex-jogador. A defesa de Robinho questiona essa decisão da Corte.

Até o momento, os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes votaram pela rejeição do recurso da defesa do ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira. Com o voto de Gilmar, o placar está 2 a 1 pela manutenção da prisão.

O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e foi retomado nesta sexta-feira.

Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes se posicionou pela derrubada da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permitiu o cumprimento no Brasil de uma pena imposta pela justiça italiana a Robinho.

Gilmar Mendes afirmou que o artigo 100 da Lei de Migração, de 2017, que trata da execução de pena estrangeira, não pode ser aplicado ao caso de Robinho de forma retroativa. Isso porque o crime na Itália ocorreu em 2013.

Mendes disse ainda que, mesmo sendo validada pelo STJ a execução da pena definida pela Justiça da Itália, a prisão não poderia ter ocorrido sem que todas as chances de recursos tivessem sido esgotadas.

Situação

O ex-jogador está preso desde março do ano passado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O STJ deu aval para que fosse cumprida, no Brasil, a pena aplicada ao jogador pelo crime cometido na Itália.

Após a decisão do STJ, a defesa chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido de liberdade ao ex-jogador.

Robinho foi condenado, em 2017, a 9 anos de prisão pelo delito de estupro coletivo (violência sexual de grupo), ocorrido em 2013, quando ele atuava pelo Milan. O julgamento ocorreu na Justiça da Itália.

Segundo a acusação, Robinho e outros cinco homens teriam violentado uma mulher albanesa em uma boate na cidade de Milão.

Desde a decisão do STJ, Robinho está preso em Tremembé, no Vale do Paraíba, em São Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Valdemar da Costa Neto diz que PL vai acatar nome de Bolsonaro à Presidência da República e minimiza crise com Eduardo e Carlos
Professora é presa após agredir criança em creche em Caxias do Sul
https://www.osul.com.br/na-retomada-de-julgamento-ministro-gilmar-mendes-vota-pela-liberdade-do-ex-jogador-robinho/ Na retomada de julgamento, ministro Gilmar Mendes vota pela liberdade do ex-jogador Robinho 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Política “Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita”, diz Lula em referência a Bolsonaro
Esporte Quartas de final históricas: Libertadores 2025 reúne apenas campeões
Grêmio De promessa peruana a reforço do Grêmio: a ascensão meteórica de Erick Noriega
Geral Cúpula do clima: menos de 50 países confirmam presença na COP30, e ONU faz apelo ao Brasil
Inter Presidente do Inter cobra debate sobre fair play financeiro e expõe disparidade com o Flamengo
Rio Grande do Sul Professora é presa após agredir criança em creche em Caxias do Sul
Política Valdemar da Costa Neto diz que PL vai acatar nome de Bolsonaro à Presidência da República e minimiza crise com Eduardo e Carlos
Inter Inter empata contra o Botafogo e está eliminado do Brasileirão Feminino Sub-20
Política Ministro Flávio Dino diz que decisão sobre leis estrangeiras é para evitar “conflitos no futuro”
Mundo Chefe do Banco Central dos Estados Unidos sinaliza possível corte de juros, mas faz alerta
Pode te interessar

Política “Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita”, diz Lula em referência a Bolsonaro

Política Valdemar da Costa Neto diz que PL vai acatar nome de Bolsonaro à Presidência da República e minimiza crise com Eduardo e Carlos

Política Ministro Flávio Dino diz que decisão sobre leis estrangeiras é para evitar “conflitos no futuro”

Economia Cresce número de famílias que pagam aluguel e diminui o de casas próprias quitadas, aponta IBGE