Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Na delegacia, a professora permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Foto: Divulgação/PCRS Na delegacia, a professora permaneceu em silêncio durante o interrogatório. (Foto: Divulgação/PCRS) Foto: Divulgação/PCRS

A professora Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, foi presa preventivamente nesta sexta-feira (22) em Palmeira das Missões, no Norte do Rio Grande do Sul. Ela foi flagrada por câmeras de segurança agredindo um menino de 4 anos com uma pilha de livros em uma escola particular de Caxias do Sul, na Serra gaúcha.

A criança perdeu um dente e teve outros cinco comprometidos, precisando utilizar aparelho dentário.

Segundo a delegada Thalita Giacomiti Andriche, responsável pelo caso, foi instaurado inquérito para apurar a agressão, inicialmente enquadrada como maus-tratos com lesão grave. A autoridade policial, no entanto, não descarta a possibilidade de tipificação como tortura.

Na delegacia, a professora permaneceu em silêncio durante o interrogatório, acompanhada por um advogado.

Como ocorreu a agressão

O episódio aconteceu na última segunda-feira (18). Nas imagens de segurança, a docente aparece gritando com o aluno e, logo depois, atinge o rosto dele com uma pilha de livros. O barulho do impacto chega a ser registrado no áudio. Na sequência, a professora limpa o sangue da criança com um papel e a conduz para outra sala.

Inicialmente, os pais foram informados pela própria educadora de que o menino havia sofrido uma queda no banheiro. Porém, ao levarem o filho a uma dentista, ouviram da profissional que os ferimentos não eram compatíveis com um simples tombo.

“Pelo que as dentistas falaram, não parecia apenas uma queda. Foi aí que a dúvida começou”, contou o pai.

Após pedido de acesso às imagens, a escola entrou em contato novamente com a família e solicitou que comparecesse à instituição com urgência. No local, os pais assistiram ao vídeo e confirmaram a agressão. A professora foi demitida no mesmo dia.

A direção da escola acompanhou os responsáveis até a delegacia e entregou o material à polícia.

Nota da escola

“A Escola Xodó da Vovó lamenta profundamente o episódio ocorrido envolvendo uma professora e um de nossos alunos. A profissional foi imediatamente afastada, as autoridades policiais comunicadas e a família da criança está recebendo todo o apoio necessário. Reforçamos que a apuração dos fatos e a devida responsabilização estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes, que contam com o total apoio e colaboração desta instituição.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a segurança, o respeito e a integridade de todos os nossos alunos e não toleraremos situações que contrariem os valores desta Escola Infantil. Seguiremos colaborando integralmente com as autoridades e trabalhando para garantir um ambiente seguro e respeitoso para todos os nossos alunos.

A Escola Xodó da Vovó segue à disposição das famílias para quaisquer esclarecimentos e reitera seu compromisso diário com uma educação baseada no cuidado, na ética e no bem-estar das crianças. Estamos juntos com nossa comunidade para fortalecer ainda mais um ambiente de confiança, aprendizado e acolhimento.

Departamento Jurídico

Escola Xodó da Vovó”

