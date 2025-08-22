Inter Presidente do Inter cobra debate sobre fair play financeiro e expõe disparidade com o Flamengo

Após a eliminação do Inter nas oitavas de final da Libertadores diante do Flamengo, o presidente Alessandro Barcellos fez duras críticas à desigualdade financeira entre os clubes brasileiros. Em entrevista após o jogo no Beira-Rio, o dirigente destacou a necessidade urgente de discutir um modelo de fair play financeiro no país.

Barcellos revelou que o Flamengo investiu cerca de R$ 277 milhões na atual janela de transferências, enquanto o Inter gastou apenas R$ 27 milhões — uma diferença de dez vezes. Segundo ele, nos últimos quatro períodos de negociação, o clube carioca acumulou R$ 600 milhões em contratações, o que, na visão do presidente colorado, representa “uma nova realidade do futebol brasileiro”.

“A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisiva dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos”, afirmou Barcellos.

O presidente ressaltou que, embora o momento da eliminação torne o discurso delicado, o tema não pode ser ignorado. Para ele, é preciso “cuidar disso” para preservar a competitividade entre os clubes e evitar que o futebol brasileiro se torne um ambiente de desequilíbrio estrutural.

O Inter foi derrotado por 2 a 0 no jogo de volta, após perder por 1 a 0 no Maracanã. No intervalo entre as partidas da Libertadores, o Colorado também enfrentou o Flamengo pelo Brasileirão e foi superado por 3 a 1 com um time alternativo. A sequência de resultados negativos acentuou a pressão sobre o clube e reacendeu o debate sobre os limites financeiros e esportivos no cenário nacional.

