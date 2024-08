Inter Inter empata em 2 a 2 com o Flamengo e encerra Brasileirão Sub-20 com invencibilidade de seis jogos

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Os gols colorados foram marcados por Alexsandro e Gabriel Amaral Foto: Gilvan de Souza/Inter Gilvan de Souza/Inter Foto: Gilvan de Souza/Inter

O Internacional Sub-20 encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro na tarde desta quarta-feira (21), na Gávea. Já sem chances de classificação para a segunda fase do Brasileirão, o Celeiro de Ases empatou em 2 a 2 contra o Flamengo, acumulando, nesta reta final, seis jogos de invencibilidade. Os gols colorados foram marcados por Alexsandro e Gabriel Amaral.

O jogo começou com intensidade por parte do Inter, que logo aos 2 minutos, teve sua primeira oportunidade com Pedrinho, que chutou cruzado, mas sem ângulo, fazendo com que a bola saísse forte pela lateral. O time colorado controlava as ações iniciais, aproveitando, principalmente, a velocidade dos pontas.

Aos 11 minutos, o Inter abriu o placar com um golaço. Carlos Eduardo encontrou Amaral, que, fazendo o pivô, deixou Alexsandro em condições de invadir a área pela esquerda e encobrir o goleiro com classe. O Flamengo tentou responder nas bolas paradas, mas o goleiro Henrique Menke estava atento, realizando defesas importantes, especialmente no chute forte de Pedro Leão aos 37 minutos.

No segundo tempo, o Flamengo começou a pressionar, mas foi o Inter quem ampliou o placar aos 18 minutos, com Amaral aproveitando o cruzamento rasteiro de Carlos Eduardo para empurrar para as redes. No entanto, a equipe carioca reagiu rapidamente e diminuiu aos 25 minutos, com um gol de cabeça após cobrança de escanteio. No apagar das luzes, o Flamengo conseguiu o empate aos 50 minutos em cobrança de pênalti, convertida por Germano.

2024-08-22