Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

Braian Nahuel Aguirre (foto) entrou na mira da direção para ser mais uma opção a Roger Machado Foto: Divulgação/Lanús Divulgação, Lanús Foto: Divulgação/Lanús

O Inter trabalha para dar mais um lateral-direito ao técnico Roger Machado. Nos últimos dias, a direção tentou a contratação de Braian Nahuel Aguirre, do Lanús. Mas o clube argentino recusou a investida.

A ideia colorada era trazer o jogador por empréstimo, mas os hermanos não concordaram com os moldes do negócio. Só aceitam debater a saída do camisa 35 em definitivo, com uma proposta de compra.

O Lanús, que detém 100% dos direitos, aceitaria vender 80% por US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões pela cotação atual), para manter 20% em caso de negociação futura, ou compor uma transação de 50% entre US$ 1 milhão (R$ 5,57 milhões) e US$ 1,3 milhão (R$ 7,24 milhões).

Aguirre tem 24 anos e é cria do Lanús. Foi promovido ao time principal em 2020 e, nesta temporada, participou de 27 partidas, com um gol marcado e uma assistência. Atualmente, se recupera de lesão muscular na coxa direita, detectada em 16 de agosto.

Com uma situação financeira delicada, o Inter tem sofrido para encorpar o grupo de Roger. Matheus Henrique, do América-MG, foi um dos jogadores procurados para a lateral, mas os valores pedidos assustaram os gaúchos, que buscaram alternativas no mercado.

Inter tenta contratação de lateral-direito do Lanús, mas oferta é recusada

2024-08-22