Inter Inter encaminha a contratação do lateral-direito Nathan, do Santos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogador de 22 anos estava emprestado pelo Peixe ao Famalicão, de Portugal Foto: Ivan Storti/Santos FC Foto: Ivan Storti/Santos FC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Santos encaminhou o empréstimo do lateral-direito Nathan ao Internacional até o fim do ano, com opção de compra. O jogador tem contrato com o Peixe até o fim de 2026.

Nathan estava emprestado pelo Santos ao Famalicão, de Portugal. Fora dos planos de Carille, o jogador seguirá para um novo empréstimo. O lateral vai passar por exames antes de ser oficializado pelo Colorado.

Na última temporada portuguesa, Nathan disputou 28 partidas pelo Famalicão, sendo titular em 21 jogos. Por lá, o campeonato nacional tem 34 rodadas.

Formado na base do Vasco e com uma passagem anterior pelo Boavista, também de Portugal, Nathan fez apenas 33 jogos na passagem pelo Santos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-encaminha-a-contratacao-do-lateral-direito-nathan-do-santos/

Inter encaminha a contratação do lateral-direito Nathan, do Santos

2024-08-21