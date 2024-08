Inter Inter procura D’Alessandro e diretor ex-Botafogo para remontar departamento de futebol

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











André Mazzuco, ex-Botafogo, e o ídolo D'Alessandro (foto) foram contatados pelo presidente Alessandro Barcellos Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A direção do Inter trabalha simultaneamente para preencher lacunas no departamento de futebol. Contratar um executivo e um diretor esportivo estão entre as prioridades no Beira-Rio. André Mazzuco, ex-Botafogo, e o ídolo D’Alessandro foram contatados pelo presidente Alessandro Barcellos.

O clube gaúcho busca remontar o departamento de futebol e confirmar o substituto de Magrão, demitido do cargo de diretor esportivo em 11 de agosto.

Para a função de executivo, o Colorado conversa com André Mazzuco, livre no mercado desde que foi demitido do Athletico no fim de julho. As negociações estão em andamento e podem ter um desfecho positivo nas próximas horas. O profissional trabalhou com John Textor no Botafogo.

O Colorado não descarta contratar um coordenador técnico. O presidente Barcellos, enquanto negociava com Roger, fez uma investida por Abel Braga, que rechaçou a procura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-procura-dalessandro-e-diretor-ex-botafogo-para-remontar-departamento-de-futebol/

Inter procura D’Alessandro e diretor ex-Botafogo para remontar departamento de futebol

2024-08-21