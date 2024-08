Grêmio Grêmio eliminado na Libertadores: “Não nos encontramos no primeiro tempo”, lamenta Renato Portaluppi

21 de agosto de 2024

O Tricolor foi eliminado nos pênaltis, Cristaldo e Pescador perderam as suas cobranças. Na foto, Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lucas Uebel Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Renato Portaluppi comentou em entrevista coletiva a derrota do Grêmio para o Fluminense na Copa Libertadores, nesta terça-feira (20).

“Não nos encontramos no primeiro tempo”, disse o treinador Renato Portaluppi. O time tinha vantagem na partida de ida, mas já a havia perdido com os dois gols marcados pelo adversário antes dos 30 minutos do primeiro tempo. O Tricolor foi eliminado nos pênaltis, Cristaldo e Pescador perderam as suas cobranças.

“Não acredito que o Grêmio tenha perdido o meio-campo pela escalação que eu coloquei”, disse Renato quando perguntado sobre o mal desempenho do time na primeira etapa da partida.

Ao falar sobre as ausências de Diego Costa e Nathan Fernandes, Renato disse que o centroavante não estava 100% fisicamente. Segundo o treinador, seria arriscado colocá-lo porque o jogador estava com dores musculares muito fortes. No caso do jovem atacante, o comandante gremista comentou que não pode levar todos os atletas para o banco e que relacionou quem achou que poderia precisar na partida.

