Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2024

Atacante tem viagem marcada para sexta-feira Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O atacante Gustavo Nunes se despediu do clube gaúcho na noite desta terça-feira (20). Ao menos, foi essa a manifestação do atleta. O presidente Alberto Guerra confirmou a negociação bem encaminhada, mas ainda não crava a venda para o Brentford, da Inglaterra, por um resguardo já que não houve ainda assinatura.

O atacante tem viagem marcada para a sexta-feira para a Inglaterra. A negociação com o Brentford é por 70% dos direitos econômicos do jogador, na casa dos 12 milhões de euros (R$ 72,6 milhões). O jogador teve reunião durante a segunda-feira com empresários no hotel do Grêmio no Rio para finalizar o negócio.

Ao mesmo tempo, o presidente Alberto Guerra negou que a negociação esteja sacramentada. O dirigente confirmou que a venda está “bem encaminhada”, mas também afirmou que ainda restam detalhes e que é nesse estágio que negócios podem travar.

