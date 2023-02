Inter Inter encaminha a contratação do zagueiro Nico Hernández, do Athletico

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

O zagueiro já recusou oferta da MLS e chegou a negociar com o Cerro Porteño Foto: Reprodução/Athletico O zagueiro já recusou oferta da MLS e chegou a negociar com o Cerro Porteño (Foto: Reprodução/Athletico) Foto: Reprodução/Athletico

O Inter encaminhou a contratação do zagueiro Nico Hernández, do Athletico. O defensor de 25 anos não faz mais parte dos planos de Paulo Turra, treinador do clube paranaense para a temporada 2023.

O jogador estava em negociação com o Fortaleza, mas o interesse do clube gaúcho chamou a atenção do jogador. Durante a quinta-feira (16), as negociações entre os representantes do atleta e o Colorado avançaram.

Nico Hernández deve ficar emprestado até o final desta temporada, embora exista conversas para que o jogador fique em definitivo no clube. O Furacão já estendeu o contrato que se encerrava em agosto de 2023 até o final de 2024.

O defensor recusou uma oferta da New England Revolution para atuar na MLS, liga dos Estados Unidos. Outro clube que estava interessado no futebol do jogador era o Cerro Porteño, do Paraguai, mas deixou a negociação após saber dos valores.

