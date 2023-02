Grêmio Há 10 anos, o Grêmio fazia sua última partida no estádio Olímpico

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Zagueiro Werley fez o último gol da história do estádio Olímpico Foto: Divulgação/Grêmio Zagueiro Werley fez o último gol da história do estádio Olímpico (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

Há 10 anos, a torcida gremista se despedia do Estádio Olímpico. A sua última partida da história aconteceu contra o Veranópolis, em um domingo de verão, com pouco mais de 13 mil pessoas. O estádio que até hoje deixa saudades na torcida foi a casa gremista por 59 anos.

O Estádio Olímpico foi inaugurado no dia 19 de setembro de 1954. O jogo inaugural foi realizado entre Grêmio e Nacional de Montevideo, vitória gremista por 2 a 0. Os gols foram anotados pelo atacante Vitor que entrou para a história por ter marcado o primeiro gol do estádio gremista.

Na metade do ano de 1980, o Estádio Olímpico teve sua construção concluída com o fechamento da última parte do anel superior. Desde então, a casa gremista passou a ser conhecida como Olímpico Monumental. No dia 21 de junho de 1980, uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama em partida amistosa, marcou a inauguração do Olímpico concluído.

Títulos no Olímpico

Copa Libertadores da América – 1983

Campeonato Brasileiro – 1996

Copa do Brasil – 1989 e 1994

Campeonato Gaúcho – 1958, 1960, 1962, 1964, 1968, 1977, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1995, 1996, 1999, 2001, 2007 e 2010

Partidas

Foram realizadas 1.767 partidas em toda a história, com 1.159 vitórias para o Tricolor, 381 empates e 227 derrotas.

Público Recorde – 98.421 (85.751 pagantes) – 26/04/81 Grêmio e Ponte Preta – Campeonato Brasileiro.

