Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Com movimentos midiáticos estratégicos, a cantora viralizou nas redes e ganhou destaque máximo no mundo do entretenimento Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Com um histórico que inclui nomes icônicos da música como Michael Jackson, Diana Ross, Madonna, Prince e Lady Gaga, o show do intervalo do Super Bowl, como é conhecida a final do campeonato da NFL – principal liga de futebol americano dos Estados Unidos -, se consagrou com um dos eventos musicais mais aguardados do ano.

Ao redor do Globo, fãs que muitas vezes não acompanham o campeonato ou que até mesmo não veem os jogos se reúnem para assistir à apresentação musical do intervalo e este ano não foi diferente.

A estrela da noite foi a cantora de Barbados, Rihanna, que andava afastada da música nos últimos anos, desde o lançamento de seu último álbum, Anti, em 2016. “A volta de Rihanna” se tornou um dos tópicos mais falados nas redes sociais nas últimas semanas e isso se refletiu em números: a audiência da apresentação – que ocorreu no domingo, 12 – foi a maior registrada pelo Super Bowl em sua história.

