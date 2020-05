Inter Inter encaminha ampliação de contrato com lateral Uendel

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Novo contrato deve valer até o final de 2021 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

No processo de avaliação e renovações, o Inter se encaminha para um acerto de ampliação de vínculo com o lateral-esquerdo Uendel. O jogador, que tem contrato até o final deste ano, deve assinar até o final de 2021 com o clube. Ainda resta a oficialização da renovação.

Titular da posição, Uendel passou, neste ano, a disputar posição com Moisés, recém-contrato. Até a paralisação do futebol, em virtude da pandemia do novo coronavírus, foram sete jogos com Eduardo Coudet.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

