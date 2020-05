Inter O Inter prorrogou os contratos de Thiago Galhardo, Rodrigo Lindoso e Uendel

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Trio prorroga vínculo com o clube por mais um ano, até o fim de 2021. (Foto: Divulgação/Internacional)

O Inter anunciou na tarde desta segunda-feira (25) três prorrogações contratuais por mais um ano: o lateral-esquerdo Uendel, o volante Rodrigo Lindoso e o meia-atacante Thiago Galhardo. Os três jogadores tinham contratos até o final da temporada e já poderiam assinar com outros clubes a partir da virada do mês. O trio tinha acordos para renovação automática e antecipou o processo de renovação ao firmar vínculos até o final de 2021. As informações são da Rádio Grenal.

Em fala ao site oficial do Inter, o lateral-esquerdo agradeceu ao clube e à torcida. “Gostaria de agradecer ao Internacional, à torcida e aos meus companheiros, para mim é um dia especial. Me sinto muito honrado e grato em estender mais um ano de contrato. O clube já faz parte da minha vida e da minha família, somos muito felizes aqui. Espero retribuir essa confiança com muito trabalho”, disse Uendel.

Rodrigo Lindoso já conversava sobre a renovação desde o início do ano. O volante chegou ao clube no ano passado e virou titular após a lesão de Rodrigo Dourado. “Muito feliz mesmo. Agradeço a todos. Minha intenção sempre foi continuar aqui. Estou à disposição e me dedicando cada dia mais para conquistar os objetivos aqui no Inter. Temos tudo para conseguir coisas boas, a preparação está sendo ótima”, afirmou Lindoso.

Thiago Galhardo foi o último a chegar ao clube, apenas no início deste ano. Entretanto, encaixou de imediato na equipe. Titular na equipe de Eduardo Coudet, Galhardo é artilheiro e o jogador que mais participou de gols em 2020. Seu contrato tinha cláusula de renovação automática. “Feliz pelo momento, pela prorrogação, é uma coisa que eu desejava aqui no Inter. Isso me deixa muito feliz, espero que os jogos possam voltar em breve e eu possa continuar ajudando a equipe da melhor maneira possível”, ressaltou o jogador.

