Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

A preparação do grupo colorado para a partida chegou ao final na manhã dessa segunda-feira (31) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em jogo de ida, o Inter enfrenta nesta terça-feira (1°), às 21h, o River Plate pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina). O segundo confronto será no estádio Beira-Rio, na terça-feira (8) da semana que vem, no mesmo horário.

A preparação do grupo colorado para a partida chegou ao final na manhã dessa segunda-feira (31) no CT Parque Gigante. O treinador Eduardo Coudet comandou um treinamento fechado para a imprensa, ajustando os detalhes finais do time que entrará em campo na Argentina. As atividades foram técnicas e táticas no gramado, testando todas as alternativas para o duelo decisivo. A delegação colorada chegou no final da tarde dessa segunda em Buenos Aires.

Na primeira fase da Libertadores, o Inter terminou em primeiro lugar do grupo B, com três vitórias e três empates. Nacional-URU, Independiente Medellín-COL e Metropolitanos-VEN foram os adversários da chave. Já o River Plate ficou em segundo, atrás do Fluminense.

Campeonato Brasileiro

Pela 18ª rodada do Brasileirão, o Inter volta a campo no próximo sábado (5), às 18h30min, no Beira-Rio, para enfrentar o Corinthians. Na última partida do torneio nacional, no último sábado (29), o Colorado perdeu de 2 a 1 para o Cuiabá, de virada. Com o resultado, o clube gaúcho continuou com 23 pontos e cai para o 12° lugar na tabela.

Após a derrota, o técnico Eduardo Coudet indicou que o estilo de jogo para o duelo contra o River Plate deverá ser diferente do que foi adotado contra o time brasileiro. “Analisamos esse rival [Cuiabá] e achamos que podíamos jogar dessa forma, não sei como vamos jogar o próximo jogo [River Plate]”, disse Coudet.

2023-07-31