Inter Inter encara o Coritiba para se garantir na fase de grupos da Libertadores; Acompanhe

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Em caso de vitória, além de se manter a oito pontos do líder Palmeiras, o Colorado também se aproxima da fase de grupos da competição sul-americana Foto: Ricardo Duarte/Internacional Em caso de vitória, além de se manter a oito pontos do líder Palmeiras, o Colorado também se aproxima da fase de grupos da competição sul-americana. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Neste domingo (23), o Inter encara o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em jogo válido pela 33a rodada do Brasileirão Série A 2023. Em caso de vitória, além de se manter a oito pontos do líder Palmeiras, o Colorado também se aproxima da fase de grupos da Libertadores 2023, abrindo 12 pontos de vantagem para o quinto colocado (Athlético-PR), com 15 em disputa (cinco jogos).

O técnico Guto Ferreira vai promover cinco trocas na equipe. O lateral-direito Nathan Mendes, os meias Galarza e Bernardo, e os atacantes Alef Manga e Léo Gamalho serão as novidades na escalação inicial.

Suspenso pela terceira vez no Brasileiro, Mano Menezes acompanhará o jogo dos camarotes do Couto Pereira. O auxiliar Sidnei Lobo comandará a equipe da beira do campo. Há apenas uma dúvida na escalação. Pedro Henrique e Wanderson disputam vaga na ponta esquerda. Destaques na temporada, cada um soma sete gols e duas assistências. Nas demais posições, não há dúvidas.

Ficha técnica:

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Galarza, Jesús Trindade, Bernardo e Boschilia; Alef Manga e Léo Gamalho.

Técnico: Guto Ferreira

Internacional

Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, Renê e Bustos; Johnny, De Pena, Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão

Técnico: Sidnei Lobo

Arbitragem: Wagner Nascimento Magalhães (FIFA/RJ), auxiliado por Alexandre Alvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) e Tiago Rosa de Oliveira (RJ). Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) – SP.

