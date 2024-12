Inter Inter encara o Fluminense neste domingo na final da Copinha Feminina de 2024

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

As Gurias Coloradas chegam à final de maneira invicta, com 100% de aproveitamento na fase de grupos. (Foto: Will Anacleto/S.C. Internacional)

As Gurias Coloradas enfrentam neste domingo (15) o Fluminense na decisão da Copinha Feminina de 2024. A partida começa às 17h no Pacaembu, em São Paulo. As duas equipes medem forças em busca do título da segunda edição da competição. Ambas buscam conquistar seu primeiro troféu.

As Gurias Coloradas chegam à final de maneira invicta, com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Nas quartas de final, o Inter havia eliminado o Botafogo. Já na semifinal, o Colorado venceu a Ferroviária nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4, depois de ficar em igualdade por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A capitã do Inter, Bianca Martins, falou nesta última semana sobre a relevância do campeonato. “É muito satisfatório estar na final da Copinha, um torneio que vem crescendo, e creio que, nos próximos anos, deve ganhar muito mais foco. Nós víamos a Copinha masculina e pensávamos: ‘Será que um dia teremos a competição feminina?’. Nós batalhamos pelo crescimento do futebol feminino, e é muito bom ver que isso está acontecendo”, afirmou a atleta em entrevista coletiva realizada pela Federação Paulista de Futebol.

Já o comandante da equipe colorada, David da Silva, destacou a importância e a qualidade da competição no cenário do futebol feminino de base. “Nós estamos muito agradecidos pelo convite para participar dessa competição, já que temos um calendário reduzido nas categorias de base do futebol feminino. Muito feliz por chegar até aqui. Não foi nada fácil; caímos em um grupo com equipes que têm um bom desenvolvimento no futebol feminino… É muito bom que todos os jogos sejam transmitidos, porque conseguimos observar a estratégia das outras equipes e novas joias do futebol brasileiro”, afirmou o treinador.

2024-12-14