Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

Depois de empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar na tarde desse domingo (15), o Inter perdeu nos pênaltis para o Fluminense, por 5 a 3, na final da competição. (Foto: Divulgação)

As Gurias Coloradas são vice-campeãs da Copinha Feminina de 2024. Depois de empatar em 0 a 0 no tempo regulamentar na tarde desse domingo (15), no Pacaembu, em São Paulo, o Inter perdeu nos pênaltis para o Fluminense, por 5 a 3, na final da competição. Esta foi a segunda edição do torneio.

Na temporada passada, o Flamengo se sagrou campeão em uma final carioca diante do Botafogo, que ficou com o vice-campeonato. Na semifinal, o Botafogo havia eliminado a equipe colorada.

Para chegar à grande decisão, o Fluminense avançou na liderança do Grupo B da primeira fase. Depois passou pelo São Paulo nas quartas de final e Santos na semi. Já o Internacional foi líder do Grupo E, e depois passou por Botafogo e Ferroviária no mata-mata.

O duelo desta grande final foi bastante movimentado desde o início. As meninas de Fluminense e Internacional foram para cima no primeiro tempo e criaram algumas chances, mas a partida foi para o intervalo com o empate sem gols. No segundo tempo, o confronto seguiu da mesma forma, sem finalizações, e a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o Fluminense se deu melhor e venceu pelo placar de 5 a 3. A cobrança decisiva acabou sendo fatal para as Gurias Coloradas. Leandra, Lamis, Mileninha, Rayka e Luisa Rosa marcaram para o Fluminense. Pelo lado do Inter, Analuysa, Myka e Bianca Martins converteram suas cobranças, mas Joana teve sua tentativa defendida pela goleira Thaina, que garantiu o título para o Fluminense.

Gauchão Sub-13

Em outra frente, o Inter ficou com o vice-campeonato da primeira edição do Gauchão Sub-13. Na tarde de quinta-feira (12), no CT Hélio Dourado, o Colorado venceu o Grêmio por 3 a 1 no tempo normal, com gols de Kelwin, Asafe e Brener, levando a decisão para os pênaltis. Apesar da vitória no tempo regulamentar, a equipe acabou superada por 8 a 7 nas cobranças.

Como o Grêmio havia vencido por 2 a 0 o duelo de ida, o resultado por dois gols de diferença levou a decisão para os pênaltis na quinta-feira.

